Hasta $30 millones de recompensa por paradero de joven desaparecido en vía a Trujillo, Valle
La desaparición se produjo cuando se transportaba a bordo de una motocicleta Honda XR 150 de color rojo con negro.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita el regreso a casa de Emmanuel Cardona Bedoya, un joven que desapareció el pasado sábado 3 de octubre en la vía al municipio de Trujillo tras salir de Andalucía.
De acuerdo con sus familiares, la desaparición del joven se produjo cuando se transportaba a bordo de una motocicleta Honda XR 150 de color rojo con negro.
“En estos momentos solo necesito que me ayuden, que me regalen un minuto, que publiquen la foto de mi hijo, que lo masifiquen, que cualquier información que tengan, por mínima que sea, para nosotros es valiosa. Los que tienen hijos entienden la situación por la que estamos atravesando. No me dejen solo, por favor”, expresó su padre Pablo César.
La Gobernación del Valle del Cauca hace un llamado a la comunidad para que se comunique de manera inmediata con las autoridades en caso de contar con información que permita encontrar al joven Emmanuel Cardona Bedoya.
Juan Carlos Díaz
Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...