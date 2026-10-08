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08 oct 2026 Actualizado 23:58

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Lluvias en Cali y un vendaval en Jamundí, dejaron caída de árboles, postes e inundaciones

En la ciudad se presentaron la caída de tres árboles de gran tamaño en Floralia, San Luis y Ciudad Jardín. Terranova, en Jamundí, fue uno de los sectores que se inundó debido a las fuertes precipitaciones de este jueves 8 de octubre de 2026.

En la calle 16 con carrera 105, un árbol cayó sobre un vehículo.

En la calle 16 con carrera 105, un árbol cayó sobre un vehículo.

En la calle 16 con carrera 105, un árbol cayó sobre un vehículo.
Cali
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Varias emergencias se registraron ante las fuertes lluvias registradas al sur de la Capital del Valle, que ocasionaron la caída de árboles sobre vehiculos, postes afectados e inundaciones.

La caída de árboles, ocasionaron caós vehícular al sur de Cali.

En el municipio de Jamundí, los fuertes vientos ocasionaron inundaciones en barrios como Terranova.

Por su parte la Secretaría de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Cali, precisó que el fenómeno de El Niño no es excluyente a la temporada de lluvias.

Gestión de Riesgo de Cali, recordó que El Niño no tiene correlación con los movimientos sísmicos son fenómenos completamente distintos.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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