Lluvias en Cali y un vendaval en Jamundí, dejaron caída de árboles, postes e inundaciones

En la calle 16 con carrera 105, un árbol cayó sobre un vehículo.

Varias emergencias se registraron ante las fuertes lluvias registradas al sur de la Capital del Valle, que ocasionaron la caída de árboles sobre vehiculos, postes afectados e inundaciones.

La caída de árboles, ocasionaron caós vehícular al sur de Cali.

En el municipio de Jamundí, los fuertes vientos ocasionaron inundaciones en barrios como Terranova.

Por su parte la Secretaría de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Cali, precisó que el fenómeno de El Niño no es excluyente a la temporada de lluvias.

Gestión de Riesgo de Cali, recordó que El Niño no tiene correlación con los movimientos sísmicos son fenómenos completamente distintos.