Caso del hombre que viajó colgado debajo de bus del MIO destapa robo de piezas a 45 vehículos al mes

El caso del hombre que fue encontrado viajando debajo de un bus del MIO en Cali dejó una nueva alerta sobre la seguridad y los daños que enfrenta el sistema de transporte masivo. Metro Cali reveló que este tipo de situaciones estaría relacionado con el robo de elementos ubicados en la parte inferior de los vehículos.

Tito Garzón, jefe de Control de la Operación de Metro Cali, explicó que el hombre fue detectado luego de un reporte ciudadano. Tras activar los protocolos, la Policía llegó hasta la Avenida 3 Norte con Calle 34, cerca de la Estatua de la Solidaridad, donde encontró al sujeto en el chasis del bus y posteriormente lo puso a disposición de las autoridades.

Según Garzón, este tipo de comportamiento se ha vuelto recurrente y algunas personas aprovechan la estructura inferior de los buses para acceder a componentes que contienen cobre, además de elementos del aire acondicionado y cableado.

La cifra entregada por Metro Cali es de entre 40 y 45 buses afectados cada mes por el robo de este tipo de elementos, una situación que genera costos adicionales y afectaciones en la operación del transporte masivo.

El funcionario también advirtió sobre el riesgo que representa viajar colgado de las partes traseras o inferiores de los buses y pidió a los ciudadanos reportar este tipo de situaciones para facilitar la intervención de las autoridades.