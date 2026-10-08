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08 oct 2026 Actualizado 12:11

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Liberaron a en la Terminal de Cali a mexicano que fue secuestrado por cinco días

La víctima habría sido retenida cerca del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y los responsables exigían 10 mil dólares por su liberación.

Liberan en la Terminal de Cali a mexicano que habría sido secuestrado por cinco días. Imagen de referencia de secuestro. Foto: Getty Images.

Liberan en la Terminal de Cali a mexicano que habría sido secuestrado por cinco días. Imagen de referencia de secuestro. Foto: Getty Images. / Jacob Wackerhausen

Liberan en la Terminal de Cali a mexicano que habría sido secuestrado por cinco días. Imagen de referencia de secuestro. Foto: Getty Images.
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Un ciudadano mexicano que habría sido secuestrado durante cinco días fue liberado por presión de tropas del Gaula Militar Valle, en un operativo realizado en las instalaciones de la Terminal de Transportes de Cali.

Según la información preliminar, el hombre habría sido retenido el pasado 2 de octubre en inmediaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, hasta donde habría viajado para realizar negocios relacionados con el café.

Durante el cautiverio, los presuntos responsables, que pertenecerían a una banda delincuencial, habrían exigido 10 mil dólares a cambio de su liberación.

El operativo se desarrolló cuando, aparentemente, se iba a realizar la entrega del dinero exigido. La presión ejercida por las tropas habría permitido ubicar y liberar al ciudadano mexicano en la Terminal de Transportes de Cali.

Tras su rescate, recibió atención médica y fue trasladado a las instalaciones del Gaula Militar, donde pudo comunicarse telefónicamente con sus familiares. Las autoridades adelantan las diligencias judiciales para establecer las circunstancias del secuestro y determinar quiénes estarían detrás del hecho.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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