Cayó alias ‘Chorro’, señalado como principal delincuente de Girardot y municipios del Tolima

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y con el acompañamiento del CTI Seccional Girardot, capturó en Flandes, Tolima, a Cristian David Reyes Serrano, conocido con el alias de ‘Chorro’, quien era requerido por orden judicial por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

El procedimiento se realizó en el barrio Villa Las Palmas, en el municipio de Flandes, durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal de Cundinamarca.

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Además, durante el operativo, las autoridades incautaron 155 dosis de marihuana, cuatro cartuchos calibre 9 milímetros, un proveedor para pistola de fogueo y elementos utilizados para la dosificación y elaboración de cigarrillos de marihuana.

De acuerdo con la investigación, alias ‘Chorro’ pertenecía a la estructura delincuencial conocida como ‘Los Puyicas’, que tendría injerencia en los municipios de Girardot y Flandes.

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Lo señalan de un homicidio ocurrido en Girardot

La indagación también permitió avanzar en el esclarecimiento del homicidio ocurrido el 9 de enero de 2026, en un establecimiento comercial de Girardot, donde una persona fue asesinada bajo la modalidad de sicariato, hecho por el que, según las autoridades, alias ‘Chorro’ es señalado presuntamente de estar relacionado.

Asimismo, el sujeto será procesado por su presunta participación en otros hechos de sicariato registrados en municipios de la región. Entre estos se encuentra un doble homicidio ocurrido el 17 de abril de 2026 en

El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes para responder por los delitos por los que era requerido.