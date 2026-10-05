Cae alias ‘Mongolo’, principal cabecilla de las ACSN

Santa Marta

Tropas del Batallón de Montaña N.° 6, de la Segunda Brigada, y del Grupo Liviano de Caballería N.° 7, inteligencia militar y en coordinación con el Gaula de la Policía Nacional, lograron la captura en flagrancia de alias ‘Mongolo’ señalado como el cabecilla principal del Componente Criminal Focalizado del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

La acción militar se desarrolló mediante un puesto de control en la vereda Pueblito, corregimiento de Guachaca, en la zona rural de Santa Marta. Al momento de la detención, a este sujeto le fue incautada un arma de fuego tipo revólver con sus respectivos cartuchos, un equipo de telefonía móvil y un documento de identidad falso con el que pretendía evadir la acción de las autoridades.

Esta persona es presunto integrante del Frente Cristóbal Duarte, de las ACS, cuenta con una trayectoria delictiva de más de 21 años en la estructura criminal y registra más de seis anotaciones judiciales por diversos delitos.

De acuerdo con el historial establecido por las autoridades, alias Mongolo ha escalado progresivamente dentro del organigrama criminal en la Sierra Nevada, desde 1995 como integrante de las autodefensas de Hernán Giraldo y, posteriormente, como integrante raso del Bloque Resistencia Tayrona.

Desde el 2019, es mano derecha de alias ‘Pinocho’. Tras la consolidación de las ACS, fue designado como segundo cabecilla financiero, asumiendo el control de los cobros extorsivos en la Troncal del Caribe entre Magdalena y La Guajira.

Durante este periodo expandió el cobro de extorsiones económicas a los gremios hotelero, ganadero, de la construcción y del transporte. Así mismo, fortaleció la estructura sicarial de la organización, coordinando homicidios selectivos, desplazamientos forzados, el cobro de gramaje y el control de rutas del narcotráfico, disputando además el control territorial contra el GAO Clan del Golfo.