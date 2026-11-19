Hombre quemó su moto para evitar que la inmovilizaran en Bogotá: el vehículo estaba en la grúa
Por ahora el hombre no ha podido ser identificado porque huyó del lugar.
En la últimas horas durante un puesto de control en la avenida Boyacá con calle 67B sur, en la localidad de Usme, un motociclista fue requerido por movilizarse en contravía.
Durante el procedimiento, se evidenció que la moto presentaba deficiencias técnico-mecánicas, hecho que tenía como consecuencia la inmovilización.
Ante esta situación, el conductor reaccionó de manera agresiva, manipuló el sistema de izaje de la grúa, abrió el tanque de combustible y prendió fuego a su motocicleta.
Ante la situación, bomberos atendió la emergencia. El ciudadano huyó del lugar y no pudo ser identificado.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...