Camioneros piden al Gobierno intervenir ante cobro por movilidad en Buenaventura

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) hizo un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga frente al decreto expedido por la Alcaldía de Buenaventura, que establece un cobro por movilidad a los vehículos de carga que transitan por el distrito.

Alfonso Medrano, presidente de la ACC, rechazó la medida y advirtió que representaría un nuevo sobrecosto para los transportadores, en medio de las dificultades que enfrentan para movilizar mercancías hacia y desde el principal puerto del Pacífico colombiano.

Según las cuentas del gremio, el cobro de $4.235 por tonelada transportada representaría cerca de $150.000 para una tractomula con capacidad de 35 toneladas al ingresar cargada al puerto y otros $150.000 al salir cargada. Esto significaría un costo adicional aproximado de $300.000 por cada operación de ingreso y salida.

“Es un abuso contra la competitividad del país, contra la competitividad del transporte”, afirmó Medrano, quien pidió al Gobierno Nacional intervenir para evitar que la disposición afecte aún más la operación de los camioneros.

A este rechazo se sumó Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores (CCT), quien cuestionó que la administración distrital haya expedido la medida sin consultar previamente con el Ministerio de Transporte.

“No entendemos por qué la cabeza de Buenaventura emite ese decreto sin consultarlo con el Ministerio de Transporte, sabiendo de que nosotros le aportamos a la ciudad en materia económica muchas divisas, muchos ingresos por hotelería, por mercadeo, entre otros”, señaló García.

El dirigente aseguró que los transportadores rechazan el cobro y cuestionó que se imponga una nueva carga económica al sector que moviliza mercancías desde diferentes regiones del país hacia uno de los principales puertos de Colombia.

“Nosotros rechazamos rotundamente esta medida, al igual que los otros gremios, y no estamos de acuerdo con eso”, afirmó.

El gremio también cuestionó que se imponga una nueva carga económica mientras persisten problemas de movilidad, infraestructura y operación logística en Buenaventura, que generan sobrecostos y demoras para los transportadores.

La medida también ha recibido cuestionamientos por parte del Ministerio de Transporte, que ha manifestado su rechazo al cobro y ha advertido sobre sus posibles efectos en los costos de la operación de carga y en la competitividad del comercio exterior.

A este rechazo se han sumado gremios como la Federación Nacional de Cafeteros y Fenavi, que también han cuestionado la medida y han advertido sobre el impacto que tendría en los costos de transporte y en las actividades productivas que utilizan Buenaventura como uno de sus principales puntos de conexión con los mercados nacionales e internacionales.

La ACC sostuvo que el cobro no es viable desde el punto de vista técnico ni económico y pidió a la Alcaldía Distrital de Buenaventura revisar y retirar la medida.

Finalmente, los transportadores solicitaron al Gobierno Nacional intervenir para buscar una solución que permita avanzar en las obras de infraestructura del distrito sin imponer nuevos sobrecostos al transporte de carga.