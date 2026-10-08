Profesor Alejandro Cardona explica importancia de tener un ingreso adicional en la bolsa de valores

En entrevista con 6AM W, Alejandro Cardona, profesor economista y empresario experto en Wall Street, habló sobre la importancia del hábito de estudiar acciones como Standard & Poor’s 500 y en el Nasdaq y también de los derivados financieros.

Cardona, invita este fin de semana a su seminario ‘Creando Riqueza’, donde explican y enseñan en sus entrenamientos cómo invertir y la rentabilidad que existe al entender el mercado y sus acciones, lo que ha permitido que muchas familias tengan ingresos adicionales.

Adicionalmente, destacó que durante las últimas 6 semanas, las acciones como Netflix y Meta presentaron una subida, un récord histórico, de 10 a 15 veces más la inversión en las opciones, que han sido por lejos la acciones más rentables en todo el mercado.

El economista, comentó que “hay acciones que tienen más volatilidades que otras. Por ejemplo, NVIDIA sí es la compañía más grande, pero no es la acción más volátil. Por ejemplo, Palantir hace muy poco estuvo en 107 dólares y en menos de tres o cuatro meses, ya está en 200 USD″.

El seminario, tratará de no solamente explicar qué son las acciones o de cómo incrementar el patrimonio familiar a través de invertir en la bolsa, sino las opciones financieras que son las que permiten este tipo de incrementos.

Invertir en la bolsa de valores, “lo que está haciendo es que está cambiando la proyección del patrimonio familiar en todos los países en Latinoamérica al hacer parte del mercado de valores de la forma como lo explicamos”. Afirmó Cardona.

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 07:01 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: