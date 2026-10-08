Fenalco insiste ante Consejo de Estado en anular decreto que fijó el salario mínimo en 23% en 2026

El gremio de los comerciantes (Fenalco) insistió ante el Consejo de Estado que se anule el decreto que fijó el salario mínimo de 2026 de 23%, y presentó sus alegatos de conclusión. Esto, teniendo en cuenta que la Corte no ha tomado una decisión de fondo.

“El decreto desconoció los parámetros obligatorios previstos en la Ley 278 de 1996 y en el Código Sustantivo del Trabajo, entre ellos la inflación, la productividad, el crecimiento económico, la participación de los salarios en el ingreso nacional y la capacidad económica de las empresas”, reiteró el gremio.

En este mismo sentido, el gremio recordó que el incremento se sustentó principalmente en una estimación denominada «salario vital», contenida en un estudio atribuido a funcionarios o colaboradores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “sin carácter normativo vinculante. La estimación, equivalente al 22,7 %, prácticamente coincidió con el aumento decretado”.

La Federación recordó que, en 2017, el Consejo de Estado anuló un decreto de salario mínimo por insuficiencia de motivación y protegió los salarios devengados.

¿Qué viene ahora?

El Consejo de Estado, recordemos, suspendió provisionalmente el decreto que fijó el mínimo de 23% y luego se revocó esa decisión.

Por tanto, Fenalco aseguró que solicitan el restablecimiento de la legalidad, con plena protección de los trabajadores, y que la nulidad no implica devolver salarios ni desconocer derechos adquiridos, pero sí reiteró la solicitud de nulidad del Decreto 1469 de 2025.