Piden maquinaria para recuperar vías y garantizar la salida de la cosecha cafetera en Ciénaga. Foto: Cortesía

La cosecha cafetera en los corregimientos de la Sierra Nevada, en jurisdicción de Ciénaga, enfrenta dificultades por las afectaciones que dejaron las recientes lluvias y por el déficit de recolectores, según advirtió el alcalde de Ciénaga, Luis Fernández Quinto.

El mandatario señaló que las precipitaciones del pasado sábado afectaron alrededor de 25 vías entre corregimientos y veredas de la zona cafetera, situación que podría dificultar el transporte del café durante la temporada de recolección, que comenzó en la primera semana de octubre y se extenderá hasta enero.

“Si las vías no están en buen estado, tenga la seguridad que ese producto se nos va a quedar en la Sierra estancado y no va a salir a los mercados internacionales que lo están esperando”, afirmó Fernández Quinto durante una entrevista.

Piden maquinaria para recuperar las vías

El alcalde aseguró que el municipio entregó 1.000 horas de maquinaria, distribuidas entre cinco corregimientos, para atender las vías afectadas y facilitar la movilidad de los productores.

Fernández Quinto pidió además a la Gobernación del Magdalena apoyar estos trabajos con maquinaria para garantizar que los cafeteros puedan sacar sus cosechas.

La preocupación se concentra en una temporada clave para los productores, teniendo en cuenta que, según el alcalde, Ciénaga cuenta con cerca de 7.514 familias cafeteras censadas en el departamento y concentra alrededor del 58,5 % de ellas.

Déficit de recolectores por temor a la situación de seguridad

A las dificultades por las lluvias se suma la falta de mano de obra para la recolección. El alcalde explicó que existe temor entre algunos trabajadores después de los hechos de seguridad registrados recientemente, aunque aclaró que no se han presentado amenazas directas contra los recolectores.

Según Fernández Quinto, la situación estaría generando un déficit de trabajadores en las fincas cafeteras. Para Ciénaga, la temporada representa alrededor de 11.000 a 12.000 empleos entre octubre y enero, de acuerdo con las cifras entregadas por el mandatario.