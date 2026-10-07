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07 oct 2026 Actualizado 23:50

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Santa Marta

El Parque Tayrona tendrá su último cierre temporal del año: conozca cuándo volverá a recibir turista

El cierre temporal hace parte de los acuerdos entre Parques Nacionales y los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Foto: Cabo San Juan, Parque Nacional Natural Tayrona / Cortesía: PROCOLOMBIA

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David Echavez

Santa Marta
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El Parque Nacional Natural Tayrona tendrá su último cierre temporal del año entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre de 2026, periodo en el que quedará suspendido el ingreso de visitantes al área protegida.

La medida fue concertada entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, como parte de los espacios establecidos para el descanso y la protección del territorio.

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Este periodo corresponde a la época de Nabbatashi, un momento del calendario cultural indígena asociado con el agradecimiento, la limpieza espiritual y la preparación del territorio para un nuevo ciclo.

Durante las dos semanas de cierre también se desarrollarán actividades de conservación, monitoreo, investigación y protección de los ecosistemas terrestres y marino-costeros del parque.

La pausa busca reducir temporalmente la presión turística y permitir que el territorio avance en procesos de recuperación y armonización, además de fortalecer las acciones de cuidado de sus espacios naturales y culturales.

El Tayrona volverá a recibir turistas desde el 3 de noviembre, por lo que quienes tengan viajes programados durante las fechas de cierre deberán modificar sus planes.

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