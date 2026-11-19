Tolima

Un violento crimen se registró la noche del miércoles 18 de noviembre a la salida de un establecimiento comercial ubicado en el centro de Melgar, donde fue asesinado un adolescente de 15 años, aún pendiente de identificar, quien se encontraba junto a su madre.

El mayor Fabián Antonio Portela, comandante del Distrito de Policía de Melgar, indicó que hacia las 9:20 de la noche el adolescente fue atacado por otro hombre con arma cortopunzante y también con arma de fuego. Intentaron trasladarlo al hospital local Luis Pasteur, pero llegó sin signos vitales.

“De manera inmediata dispusimos un equipo especial de policía judicial que adelantará las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho e identificar y capturar a los responsables”, acotó el oficial.

Según la Alcaldía Municipal de Melgar, el menor de apenas 15 años y su madre registraban anotaciones judiciales por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. La mujer resultó ilesa del ataque.

“La persona fallecida registraba antecedentes e historial judicial relacionado con actividades de microtráfico y expendio de estupefacientes (...) Su acompañante, quien sería su madre, también registraría antecedentes relacionados con actividades de tráfico de estupefacientes y presuntos vínculos con el expendio de sustancias ilícitas”, señaló la Alcaldía.

Según la entidad, entre las principales hipótesis que investigan las autoridades se encuentra un posible ajuste de cuentas asociado a disputas por el control territorial del tráfico de estupefacientes.