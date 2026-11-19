Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Daniela Cabrera, secretaria de Planeación de Ibagué, aclaró que la Alcaldía no está entregando lotes para la construcción de viviendas en el terreno La Pista ubicado en la zona del Aeropuerto Perales. La aclaración se da luego de conocer que una asociación de vivienda denominada La Monta adelanta la recolección de documentos para este fin, situación que no tiene autorización la administración.

“Queremos ser absolutamente claros: no estamos solicitando documentos, no estamos recibiendo dinero y no estamos adjudicando terrenos en este sector. El proyecto del Plan Parcial La Paz, ubicado en el lote de La Pista, aún se encuentra en fase de consolidación”, aseguró Daniela Cabrera, secretaria de Planeación de Ibagué.

Según Cabrera, en la administración municipal existe preocupación ante la posibilidad de que personas inescrupulosas se aprovechen de la necesidad de una vivienda por parte de miles de ibaguereños.

Por otra parte, resaltó que ninguna persona está autorizada para solicitar documentos, realizar cobros, ofrecer cupos o prometer adjudicaciones en nombre de la Alcaldía de Ibagué.

Dato: la Alcaldía de Ibagué anunció que una vez se definan los procedimientos y requisitos correspondientes para la adjudicación de predios o lotes por parte del municipio, estos serán informados de manera clara y oportuna a través de sus canales oficiales e invita a la ciudadanía a abstenerse de entregar dinero o documentación a terceros.