“Está a punto de colapsar”: alcaldesa de Natagaima sobre relleno de 15 municipios del Tolima

Tolima

La alcaldesa de Natagaima, Astrid Pava, le salió al paso a las denuncias del representante a la Cámara, Marco Emilio Hincapié, quien aseguró que el relleno sanitario de Pacandé presenta evidentes signos de contaminación y que alcanzaría su capacidad total mucho antes de lo esperado.

La alcaldesa reconoció que el relleno sanitario, que tenía una expectativa de funcionamiento por lo menos hasta 2029, ha alcanzado niveles de ocupación muy altos debido a los residuos que llegan de cerca de 15 municipios, aunque estaba previsto para apenas seis.

“En el 2020 se amplió la licencia del relleno sanitario por nueve años, pero lo declararon regional. ¿Qué sucede? De acuerdo con la Ley 1077 de 2015, los rellenos, cuando son regionales, a cualquier municipio que tenga una emergencia le pueden recibir las basuras. Esas contingencias se han quedado estables y casi le estamos recibiendo basuras a 15 municipios, entre ellos grandes como Chaparral y Purificación”, detalló.

Según la alcaldesa, el aumento acelerado de residuos pone en entredicho la vida útil del relleno que, en principio, era solo para los municipios de Natagaima y Coyaima. “Nos están llenando las celdas, la vida útil de esto está a punto de colapsar”, sostiene la mandataria.

De otro lado, la alcaldesa se refirió a la denuncia de los $5.000 millones de recursos públicos que, según el congresista, se invirtieron en un predio de un privado que administra el relleno sanitario.

“En el año 2011 se realizó una permuta. El señor Jairo Morales le cambió a la Empresa de Servicios Públicos de Natagaima (ESPUNAT), pienso yo que, como el lote de la empresa quedaba cerca a la quebrada Nanurco y para evitar el contacto con los lixiviados, entonces se hizo la permuta”, explicó la mandataria, para hacer ver que el lote en realidad sí sería público y luego se entregó la gestión del relleno a un particular.

Por último, la alcaldesa puso en tela de juicio los estudios o documentos que refiere el congresista para denunciar contaminación de los lixiviados en la zona donde se ubica, incluidos afluentes vecinos.