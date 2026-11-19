Tolima

Por primera vez, el Tolima fue sede del concurso que premia al mejor cacao de Colombia. El ganador se eligió en el Concurso Nacional Cacao de Oro, que el miércoles 18 de noviembre se realizó en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Gobernación del Tolima, en Ibagué.

El encuentro reunió a representantes de organizaciones cacaoteras, productores, expertos y aliados estratégicos de siete departamentos para exaltar la calidad y el potencial del cacao colombiano.

En la ceremonia resultó ganadora la Asociación de Productores de Cacao de Guamal (Asprocagua), del municipio de Guamal, Meta. Su representante legal, Juan Carlos Jaimes, manifestó que el triunfo es el resultado de la paciencia, la resiliencia y las buenas prácticas de la asociación, que agrupa a 25 familias del Meta.

“Es la recompensa de todo el sacrificio y esfuerzo que se hace a través de todos los años, el amor que se le pone al cultivo, y yo creo que esta es la recompensa”, manifestó.

Juan Carlos Jaimes contó que en Guamal se dedican a la producción y transformación del cacao, por su potencial comercial frente a otros frutos de la tierra. “Espacios como el Cacao de Oro nos dan visibilidad ante el país y luego ante el mundo. Ayudan a posicionar nuestro cacao”, expresó.

El segundo lugar, o medalla de plata, fue para la Asociación de Productores de Cacao del Municipio de Algeciras, Huila, y el tercer lugar, o medalla de bronce, para la Asociación de Productores de Cacao del Municipio de Villavieja, también del Huila.

La organización que lo hizo posible

La secretaria de Desarrollo Económico del Tolima, Yolanda Nasayo, destacó la importancia de recibir por primera vez este certamen nacional y el impacto que genera en diferentes sectores de la economía departamental.

“Para el Tolima es muy significativo ser anfitrión de un evento de esta categoría. Desde el Gobierno Departamental, bajo el liderazgo de nuestra gobernadora Adriana Magali Matiz, le apostamos a estos espacios que no solamente fortalecen y visibilizan a nuestros productores y organizaciones, sino que también dinamizan la economía regional. Hoy recibimos delegaciones de seis departamentos, con la participación de Perú como país invitado”, detalló Nasayó Bravo.

La llegada de las delegaciones de otros departamentos y países contribuyó a dinamizar el turismo, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios en Ibagué.

“Estos encuentros nos permiten mostrarle a Colombia lo mejor de nuestro territorio, nuestra riqueza productiva, nuestros sabores y, sobre todo, la calidad humana de nuestra gente”, concluyó la funcionaria.

Junto con la Gobernación del Tolima, apoyaron el evento la Cámara de Comercio de Ibagué, la Red Cacaotera de Colombia, entre otros patrocinadores que hicieron posible la versión número 13 del Concurso Nacional Cacao de Oro.