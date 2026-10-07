Horóscopo del profesor Salomón hoy 7 de octubre de 2026: números de la suerte y tarot

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (Crédito: Thanumporn Thongkongkaew).

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este miércoles 7 de octubre.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este 7, además de recordarles que los nacidos en esta fecha tienden a mantener un equilibrio durante su vida, con una intuición muy presente, inteligentes, capaces y de carácter exigente, pero son personas en las que se puede confiar. El profesor Salomón menciona que por el cambio planetario puede haber obstáculos frente al avance de las metas, pero después de unos meses todo fluirá de la mejor forma.

El número de la suerte para los festejados será el 3827 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió encender una vela de color blanco y repita “Que esta luz ilumine mi camino para este nuevo año que comienza”.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Negro.

Negro. Número del día: 1359.

1359. Recomendación: Encienda una vela blanca y ofrezca un rosario.

Encienda una vela blanca y ofrezca un rosario. Código sagrado para la protección: Repetir 45 veces, 3671, para que pueda conectarse con los maestros ascendidos.

Repetir 45 veces, 3671, para que pueda conectarse con los maestros ascendidos. Fruta: Piña.

Piña. Decreto del día: “Cancelo y libero todo lo negativo de mi vida”.

“Cancelo y libero todo lo negativo de mi vida”. Lectura recomendada: Salmo 91.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 7 octubre:

Cáncer

Comenzarán a recoger la cosecha de las cosas que han sembrado en el pasados y llegarán bendiciones a su favor. No hay que darse por vencido ante las dificultades; es importante seguir buscando alternativas y superar los obstáculos. Además, llegará una oferta relacionada con el ocio que deberían aceptar, pues será una experiencia que disfrutarán.

Número: 4072.

Escorpio

Tendrán situaciones relacionadas con la vivienda a su favor, acompañadas de grandes satisfacciones. En el ámbito laboral habrá equilibrio y estabilidad, por lo que no les hará falta nada. Además, los juegos de azar estarán a su favor.

Número: 0352.

Piscis

La plenitud y la estabilidad en el dinero, la salud y el amor estarán presentes. Las cosas irán de mejor en mejor y, durante lo que resta del mes, llegarán buenas bendiciones, estabilidad laboral, solución de problemas y nuevas oportunidades. Si tienen situaciones judiciales pendientes, estas comenzarán a solucionarse.

Número: 1990.

Tauro

Comenzará a activarse la parte financiera, con una mejora en la situación económica. El dinero irá en ascenso y llegarán soluciones. Sin embargo, deben tener cuidado con las envidias y evitar comentar demasiado sus asuntos personales o económicos.

Número: 0358.

Virgo

No hay que desesperarse, pues las cosas irán cambiando y poco a poco encontrarán solución. Es importante buscar la manera de solucionar y equilibrar las situaciones pendientes para alcanzar la estabilidad. Hay que seguir adelante y mantener la constancia.

Número: 0344.

Capricornio

Hay que poner el enfoque en el ámbito laboral y fortalecerlo para atraer estabilidad y bendiciones. Podrán realizar de manera inesperada un proyecto que tienen en mente. Además, algunos firmarán un contrato relacionado con algo que representará estabilidad y tranquilidad para sus vidas.

Número: 1171.

Géminis

La carta de la estrella de la suerte los estará acompañando y las cosas estarán a su favor, brindándoles de manera especial la estabilidad que estaban buscando. Surgirán nuevas ideas y oportunidades que les permitirán llevar a cabo los proyectos que tienen en mente. Las cosas irán de mejor en mejor.

Número: 3598.

Libra

Las cosas negativas y las personas que no les aportan comenzarán a alejarse, dando paso a un nuevo ciclo. Hay que tomar las situaciones con calma y aplicar la sabiduría; eviten gritar, desesperarse, renegar, llorar o maldecir, ya que esto no solucionará los problemas. También deben cuidar la presión arterial y los dedos de los pies.

Número: 1399.

Acuario

Llega la estabilidad laboral y las cosas estarán firmes y equilibradas. Las situaciones se darán de manera especial y con gran estabilidad. Si están pensando en comenzar un nuevo camino en cualquier aspecto de su vida, puede ser una buena opción y traer resultados positivos.

Número: 0968.

Aries

Llega la estabilidad. Si algunas cosas estaban fallando, comenzarán a estabilizarse y a darse con mayor facilidad. También llegarán nuevas noticias en el ámbito laboral, relacionadas con una gran mejoría. Algunos tendrán situaciones relacionadas con el extranjero.

Número: 1961.

Leo

Hay que tomar decisiones y alejarse de las personas y situaciones que los están frenando, pues, de no hacerlo, podrían llegar dificultades mayores. Este fin de semana tendrán la oportunidad de compartir un espacio bonito con la familia, por lo que deben disfrutarlo. Además, algunos comenzarán un nuevo trabajo que tendrá resultados positivos.

Número: 8240.

Sagitario

Llega la firmeza, la tranquilidad y la seguridad en todos los ámbitos de la vida. Hay que realizar los cambios que sean necesarios, pues serán importantes y traerán buenos resultados. Algunos tendrán situaciones relacionadas con finca raíz y todo lo relacionado con este tema saldrá bien.

Número: 3117.

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