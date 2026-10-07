Hombre fue condenado a 28 años de prisión por secuestrar a una menor durante 12 años en Medellín

Hombre señalado de secuestrar y abusar sexualmente de una menor durante 12 años. Foto: Fiscalía

Medellín

Carlos Humberto Grisales Higuita fue condenado a 338 meses de prisión, equivalentes a 28 años y 2 meses, por los delitos relacionados con el secuestro y abuso sexual de una menor de edad que permaneció retenida durante aproximadamente 12 años en Medellín y Bello.

La sentencia fue confirmada públicamente por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló que el condenado deberá cumplir la pena en un establecimiento carcelario y que no tendrá beneficios ni subrogados penales.

“Para quienes preguntaban qué había pasado con este caso: la justicia hizo su trabajo y tendrá que responder por sus delitos: secuestro agravado, acceso carnal abusivo, actos sexuales con menor, entre otros”, señaló el mandatario en redes sociales.

Detalles del caso

El caso se remonta a comienzos de 2012, cuando la víctima tenía apenas 7 años. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Carlos Humberto Grisales Higuita se desempeñaba entonces como conductor de transporte escolar y habría aprovechado esa circunstancia para llevar a la niña hasta una vivienda ubicada en el centro de Medellín.

La menor había sido reportada como desaparecida por sus familiares. Sin embargo, durante los años siguientes permaneció oculta en diferentes viviendas de Medellín y Bello, mientras el hombre presuntamente adoptaba distintas medidas para impedir que fuera localizada.

Entre ellas, según estableció la Fiscalía durante la investigación, estuvo el cambio de nombre de la niña, además de mantenerla desescolarizada e incomunicada. El ente acusador también señaló que la menor fue sometida a abusos sexuales y a manipulación psicológica durante el tiempo que permaneció bajo su control.

En 2024, cuando la menor cumplió 16 años, logró escapar y posteriormente puso los hechos en conocimiento de las autoridades. Su relato permitió avanzar en la investigación que terminó con la captura y judicialización de Grisales Higuita en noviembre de ese mismo año.

En ese momento, un fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de secuestro simple, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años, todos bajo circunstancias agravadas. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.