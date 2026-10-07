Médico de Metrosalud fue agredido tras atender a paciente intoxicado en Medellín

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Medellín, Antioquia

Un médico de Metrosalud fue agredido física y verbalmente en una unidad hospitalaria de Medellín, luego de atender a un paciente que llegó en estado crítico por una intoxicación que, según sus familiares, se produjo tras el consumo de cocaína y múltiples bebidas alcohólicas durante dos días.

El profesional, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad y a quien llamaremos Nelson, relató que el paciente ingresó inconsciente, con convulsiones y dificultades para respirar. Ante la gravedad del caso, se activó el código azul y fue trasladado a la sala de reanimación.

“Todo el personal de la salud, incluyéndome con tres auxiliares de enfermería, realizan las órdenes verbales mías consistente en canalizarlo, colocarle los líquidos respectivos, la medicación respectiva para revertir los efectos de una intoxicación de esta índole, la monitorización cardíaca permanente”.

Según el médico, después de 15 a 20 minutos de atención, el paciente recuperó completamente la conciencia. Sin embargo, decidió retirarse de la unidad hospitalaria pese a las recomendaciones del personal médico para continuar bajo observación y realizarle los exámenes correspondientes.

Familiares regresaron con el paciente y comenzó la agresión

El médico explicó que los familiares se encontraban afuera de la unidad y, al observar que el paciente había recuperado la conciencia y podía caminar, consideraron sorprendente la rapidez de su recuperación.

Según su relato, el paciente fue ingresado nuevamente de manera violenta y posteriormente comenzaron las agresiones contra el personal de salud.

“Vuelve y lo ingresan de manera violenta por segunda ocasión a la unidad, lo meten, lo tiran, lo dejan tirado en la camilla de sala de reanimación y comienzan a agredirnos a nosotros inmediatamente”.

El profesional aseguró que tres personas se abalanzaron sobre él, entre ellas el paciente, mientras otros trabajadores de enfermería también fueron agredidos.

“Tres personas se me abalanzaron encima incluyendo el paciente y otros también agrediendo el personal de enfermería”.

De acuerdo con el médico, después de la agresión una de las familiares explicó que habían pensado que el paciente debía ser trasladado a una UCI, incluso intubado, porque consideraban que estaba próximo a morir.

El paciente después pidió disculpas

El médico señaló que, posteriormente, el propio paciente manifestó que no recordaba lo ocurrido durante la agresión y pidió disculpas tanto a él como al personal de enfermería.

“El mismo paciente manifiesta no recordar lo que había sucedido y nos pide especialmente a mí y al personal de enfermería disculpa por las situaciones y los hechos acontecidos”.

El profesional también relató que el paciente reconoció que siempre había recibido atención en la unidad hospitalaria y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido. Durante la agresión, además, sus gafas fueron dañadas.

Tanto el paciente como una de sus hijas, según el médico, se mostraron apenados por lo ocurrido y posteriormente firmaron un alta voluntaria, pese a que el personal insistió en la necesidad de completar los exámenes y mantenerlo en observación debido a la intoxicación.

El médico explicó que, incluso después de que desaparecen los efectos iniciales de una intoxicación por sustancias psicoactivas combinadas con alcohol, pueden presentarse complicaciones o secuelas posteriores, por lo que se recomendaba continuar con la atención.

El profesional, quien lleva 22 años ejerciendo la medicina y siete años en Metrosalud, aseguró que esta era la primera vez que sufría una agresión de este tipo durante su trayectoria.