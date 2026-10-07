Diferentes organizaciones se encuentran actuando frente al fenómeno “El Niño” en el Valle de Aburrá

Medellín Antioquia

Entidades de la ciudad de Medellín como SIATA, EPM, DAGRD, la Alcaldía de Medellín, entre otras, se unieron para dar a conocer las medidas que están usando para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño. Un problema caracterizado por la disminución de las lluvias que puede afectar los niveles de los embalses y, con ello, la disponibilidad de agua y la generación de energía.

Uno de los principales retos al que nombraron, fue “la conservación de las reservas de agua”. Según explicaron, durante este periodo la cantidad de agua que ingresa a los embalses puede ser menor que la que sale para atender la demanda, por lo que el almacenamiento se convierte en una prioridad.

En este escenario, el embalse de El Peñol tiene un papel estratégico debido a su importancia para la generación de energía en el país. A este se suman otros embalses que permiten regular el recurso hídrico durante las temporadas de menor disponibilidad de agua y contribuir a mantener la generación eléctrica.

La reducción de los aportes hídricos también aumenta la preocupación por un eventual riesgo de desabastecimiento si las condiciones climáticas se prolongan y los niveles de los embalses continúan disminuyendo.

Las metas de generación previstas no se han cumplido completamente

En materia energética, una de las estrategias consiste en priorizar el uso de las plantas térmicas para disminuir la presión sobre los embalses y contribuir a garantizar el suministro de electricidad. Sin embargo, EPM señaló que las metas de generación previstas no se han cumplido completamente, principalmente porque el consumo de energía ha sido superior al esperado.

Según Diego Fernando Peña López, director de Conocimiento y Riesgo de Desastres del DAGRD: “Es posible que tengamos lluvias de alta intensidad en cortos periodos de tiempo, no prolongadas, pero son cambios que hacen parte de este sesgo”.

Ante este panorama, la unión de líderes de cada organización, hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar hábitos de ahorro y hacer un uso responsable tanto del agua como de la energía. La recomendación busca reducir el consumo y contribuir a que las reservas disponibles puedan mantenerse durante el periodo de sequía.