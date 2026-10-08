Mototaxista reportada como desaparecida apareció muerta en Chaparral, Tolima

Tolima

Tres días después de ser reportada como desaparecida, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Luz Edenis Méndez Ramírez, una mototaxista cuyo cuerpo fue encontrado en alto grado de descomposición en zona rural de Chaparral, Tolima.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Chaparral, Helver González, indicó que el cuerpo de la mujer fue hallado al caer la tarde del miércoles 7 de octubre, luego de que la vieran por última vez el pasado domingo, mientras, al parecer, prestaba un servicio en su motocicleta en la vía que conduce del casco urbano hacia el corregimiento de Tuluní.

“Una situación muy triste la que estamos viviendo, ella había desaparecido desde el domingo en la tarde y, lamentablemente, se encontró sin vida en el corregimiento de La Marina. El CTI hizo el levantamiento, se trasladó a la morgue, su cuerpo presenta alto grado de descomposición. Lo sentimos mucho”, manifestó el alcalde.

El mandatario pidió a las autoridades que aceleren las investigaciones para determinar las circunstancias en las que fue asesinada Luz Edenis y cuáles serían los móviles detrás del crimen.

“Es de dolor e indignación lo que ha pasado en Chaparral. La exigencia a las autoridades es que hagan todo lo pertinente y den con los responsables, para que esta situación se castigue y no se siga presentando en nuestro territorio”, enfatizó.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció que prefiere esperar la identificación plena del cadáver, pero se adelantó a solidarizarse con la familia y seres queridos de Luz Edenis.

“Acompañamos a su familia en este difícil momento y hacemos un llamado a la Fiscalía y a las autoridades competentes para que se esclarezca lo ocurrido y, de confirmarse el homicidio de Luz Edenis, se identifique y judicialice a los responsables para que respondan ante la justicia”, expresó.

La muerte de la mujer ha generado conmoción y tristeza entre la comunidad de Chaparral, y especialmente entre los motociclistas y mototaxistas del municipio.