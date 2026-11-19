Tolima

Gran polémica ha generado en redes sociales el corte de cabello de José Arturo Medina Argüello, quien se posesionó como Juez Quinto Administrativo del Circuito de Arauca ante el alcalde de esta población, Juan Alfredo Guenza.

Las imágenes publicadas en redes sociales por la Alcaldía de Arauca sobre la posesión del nuevo juez provocaron múltiples reacciones, muchas de ellas cuestionando el corte de cabello de Medina Argüello, a quien popularmente se le conoce como “El 7”.

La gran cantidad de comentarios en contra de la apariencia del juez obligó a la Alcaldía de Arauca a pronunciarse a través de un comunicado a la opinión pública. La administración del alcalde Juan Alfredo Guenza pidió respeto por la dignidad del juez y dejar de lado los prejuicios.

“Las expresiones dirigidas a ridiculizar su apariencia física y forma de vestir no pueden justificarse como simples opiniones o comentarios. Las burlas, los insultos y los ataques personales constituyen manifestaciones de violencia digital que afectan la dignidad de las personas y contribuyen a normalizar el irrespeto”, reza el comunicado.

La Alcaldía de Arauca recordó que la libertad de expresión es un derecho que debe ejercerse con responsabilidad, sin desconocer los derechos de los demás. “Ninguna persona debería ser objeto de humillaciones o señalamientos por su aspecto físico, su forma de vestir o sus características personales”, aseguró.

Caracol Radio conoció que José Arturo Medina Argüello es un abogado egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia y oriundo de Ibagué, Tolima. En los juzgados administrativos del Palacio de Justicia de Ibagué realizó su etapa de judicatura y se desempeñó en diversos cargos de la Rama Judicial, hasta que ganó el concurso para llegar al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Arauca.