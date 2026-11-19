Ibagué

El Tribunal Superior de Ibagué ratificó la condena de 30 meses, es decir, dos años y seis meses de prisión, en contra del exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, por el delito de peculado por uso.

En primera instancia el Juzgado Octavo Penal del Circuito había declarado culpable al ingeniero, Andrés Hurtado, como también al exgerente del IMDRI, Alejandro Ortiz, por haber usado el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué para una fiesta de cumpleaños en marzo del año 2021.

Por el mismo término, Hurtado y Ortiz fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos. Además, el juez del caso aclaró que el delito de peculado por uso no permite acceder a subrogados penales, por lo cual la condena deberá ser cumplida en prisión.

Ante esta decisión la defensa del exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, anunció que acudirá recurso extraordinario de Casación ante la Corte Suprema de Justicia.

“Estamos convencidos de que nuestro representado no ha cometido los delitos que se le han atribuido y que aún existen caminos jurídicos para demostrarlo. No vamos a renunciar a la defensa de la verdad ni a dejar de luchar por la justicia”, expresaron los abogados de Andrés Hurtado a través de un comunicado a la opinión.

Finalmente, resaltaron que “Confiamos en la justicia y en las garantías del Estado de derecho. Por eso, hacemos un llamado a la ciudadanía y a la opinión pública para que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa”.