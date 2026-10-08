Magdalena refuerza seguridad en sus vías y destinos turísticos durante el receso escolar

El Magdalena reforzó su dispositivo de seguridad durante la temporada de receso escolar, ante el aumento de viajeros que se movilizan por las carreteras y visitan los principales destinos turísticos del departamento.

La Gobernación informó que más de 100 uniformados estarán desplegados en los corredores viales, con controles y acciones de prevención para acompañar a los viajeros durante esta temporada.

El dispositivo también contempla presencia de la Policía de Turismo en Aracataca, Fundación, Pivijay, Plato y El Banco, además del refuerzo de la Fuerza Pública en puntos considerados estratégicos.

A esto se suman controles en sectores como Loma del Bálsamo, la Vía de los Contenedores y el corredor Santa Marta–Ciénaga–Barranquilla, donde se espera un mayor movimiento vehicular.

La estrategia incluye además acciones pedagógicas para promover una conducción responsable, con recomendaciones sobre velocidad, revisión de los vehículos, uso de elementos de protección y prevención de maniobras peligrosas.

La gobernadora Margarita Guerra aseguró que el departamento está preparado para recibir a quienes llegan durante el receso y señaló que el propósito es que residentes y visitantes puedan recorrer y disfrutar el Magdalena con tranquilidad.

Las autoridades mantendrán el despliegue durante la temporada, especialmente en los corredores y destinos con mayor presencia de viajeros.