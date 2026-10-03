Incendio afectó el paraninfo del colegio Dolores María Ucros, en Soledad
Según el reporte oficial, el cortocircuito se registró en el paraninfo de la institución educativa.
Un fuerte incendio se registró en el paraninfo del colegio Dolores María Ucrós, en el municipio de Soledad. Según el reporte oficial, la conflagración fue provocado por un cortocircuito.
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El incendio se registró en la mañana de este sábado y fue atendido por el cuerpo de bomberos del municipio.
La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval hará una visita de inspección al colegio público para establecer las medidas que permitan la recuperación del escenario.
Mientras tanto no se presentaron personas lesionadas.