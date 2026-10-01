Tolima empieza a superar 60 días de emergencia con más de 650 incendios forestales

Tolima

El departamento del Tolima cumplió 60 días de la crisis ambiental más grande de su historia. Desde el primero de agosto hasta el 30 de septiembre del presente año, se registraron un total de 657 incendios forestales, que por momentos colapsaron las capacidades de respuesta de las autoridades, organismos de socorro y comunidades.

Según la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, cerca de 70.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego, generando pérdidas económicas en cultivos y potreros, y ambientales en bosques y fauna silvestre.

“Las llamas no nos derrotaron, las llamas nos hicieron más solidarios y nos hicieron más fuertes en este departamento”, afirmó la gobernadora al resaltar el trabajo de los Bomberos, Defensa Civil, Policía, Ejército, Fuerza Aeroespacial, Cruz Roja, comunidades y hasta estudiantes de la Universidad del Tolima.

La mandataria anunció, además, que el próximo 14 de octubre se realizará un acto especial de reconocimiento a los bomberos, organismos de socorro, Scouts y demás actores que estuvieron en primera línea durante esta temporada.

Por su parte, Carlos Yepes, delegado de Bomberos Voluntarios del Tolima, aseguró que nunca en sus más de 30 años de experiencia había presenciado una crisis como la que afrontó el Tolima en los últimos dos meses.

“Llevo 33 años en Bomberos y es la primera vez que en el Tolima sucede lo que ocurrió en estos dos meses. Nunca nos habían sucedido tantos incendios simultáneos en 12 o 13 municipios, lo que era insoportable para nosotros de poderlos mantener. Todos nos pedían apoyo aéreo, nos pedían personal, y sobrepasamos nuestras capacidades”, manifestó el capitán Yepes.

Las ayudas siguen

La respuesta a la temporada de incendios forestales que enfrentó el Tolima no termina con el control de las llamas. La Gobernación del Tolima puso en marcha una estrategia de fortalecimiento para los organismos de socorro, con una inversión superior a $5.800 millones en equipos, herramientas, elementos de protección y sistemas de comunicación destinados a mejorar la capacidad de respuesta en los municipios.

La dotación incluye bombas forestales de espalda tipo mochila, batefuegos, motobombas, sopladoras, trajes forestales, cascos, botas, guantes, mochilas extintoras y equipos de comunicación, entre otros elementos.

Parte de estos recursos será administrada por la Delegación Departamental de Bomberos para atender las necesidades de los cuerpos del departamento, mientras otros equipos fortalecerán a organismos y grupos que participaron activamente en la emergencia, como Ponalsar y Scouts, además de cuerpos de bomberos de Carmen de Apicalá, Armero Guayabal, Honda, Ortega, Alvarado, San Luis, Coello, entre otros.

“Esta es la primera vez que desde el Fondo Departamental de Bomberos se realiza una inversión de esta magnitud. Son elementos totalmente necesarios para seguir operando y fortaleciendo a nuestros 46 cuerpos de bomberos”, señaló Alison Amaya, secretaria del Interior del Tolima, durante la entrega de los equipos.

Para los bomberos, la nueva dotación responde directamente a las dificultades encontradas durante la emergencia. “Los radios son muy importantes porque muchas veces nos decían que no teníamos cómo comunicarnos. Había que coordinar hasta dónde tenía que el Bambi depositar el agua y teníamos que tener en tierra alguien que tuviera un radio para poder avisar eso”, destacó el capitán Yepes.