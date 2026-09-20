Incendio en Villa de Leyva habría sido provocado: más de 250 personas atienden la emergencia

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, aseguró que este domingo 20 de septiembre arribará a Villa de Leyva un helicóptero para apoyar la extinción del incendio / Foto: Suministrada.

La emergencia por incendios forestales continúa en varias regiones del país. De acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) hay 27 incendios forestales en seguimiento: 19 permanecen activos y ocho están controlados.

Uno de los incendios que concentra la atención de las autoridades se registra en Villa de Leyva, Boyacá, específicamente en la vereda La Castellana, sector Cerro de San Marcos.

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, informó que más de 250 personas trabajan en la atención de la emergencia, entre bomberos, organismos de socorro, autoridades y otros equipos.

“Tenemos el apoyo de un helicóptero, está próximo a llegar el segundo. Hay gente, más de 250 personas de todo el alto recaude, coordinados por el PMU y la alcaldía, el apoyo de la unidad de riesgo”, señaló el ministro en un video publicado en sus redes sociales.

“Incendio habría sido provocado”

Arjona también aseguró que, según información preliminar de la UNGRD, el incendio habría sido provocado, aunque aclaró que las autoridades competentes adelantan las verificaciones correspondientes.

“Esta emergencia también nos recuerda por qué debemos prepararnos ante el Fenómeno de El Niño. Las condiciones secas pueden incrementar la amenaza de incendios de la cobertura vegetal”, señaló el jefe de la cartera de Ambiente.

19 incendios permanecen activos

El reporte de la UNGRD muestra que Tolima es el departamento con mayor número de incendios activos, con nueve casos.

Los municipios reportados son Alvarado, Armero, Ataco, Ortega, Prado, Rovira, San Luis, Villahermosa y Villarrica.

También hay incendios activos en:

Caldas: Anserma y La Dorada.

Anserma y La Dorada. Cundinamarca: Nilo y Quebradanegra.

Nilo y Quebradanegra. Huila: Yaguará.

Yaguará. Nariño: Mallama.

Mallama. Valle del Cauca: Cali, Guadalajara de Buga y Pradera.

Cali, Guadalajara de Buga y Pradera. Boyacá: Villa de Leyva.

Ocho incendios están controlados

La UNGRD reportó además ocho incendios bajo condición de control, ubicados en Cundinamarca, Huila, Santander y Tolima.

En Tolima permanecen controlados cinco incendios: Carmen de Apicalá, Chaparral, Coyaima, Natagaima y Suárez.

Los otros casos corresponden a Paime, en Cundinamarca; Yaguará, en Huila; y Coromoro, en Santander.

El ministro de Ambiente hizo un llamado a extremar las medidas de prevención ante las condiciones secas que pueden aumentar el riesgo de incendios de cobertura vegetal.

“Tenemos que tener todo el cuidado posible, porque esta va a ser la constante, con este exacerbado fenómeno del Niño que se nos ha presentado y que se va a prolongar, por lo menos, hasta el primer trimestre del próximo año”, afirmó Arjona.









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