Asociación de Pacientes destaca avances del plan de choque y pide acelerar atención

Doctor revisando el estado cerebral de un paciente (Foto vía Getty Images)) / Halfpoint Images

La Asociación de Pacientes destacó estos avances y señaló que ahora el reto es acelerar la atención de quienes todavía están esperando. Denis Silva, vocero de la organización, también se refirió al borrador de resolución que contempla préstamos por $500.000 millones para las EPS.

Aunque consideró que estos recursos pueden generar alivio para las entidades, Silva aseguró que el monto debería ser mayor.

“Debería ser muchísimo más dinero, pero que se inicie con esto genera cierto alivio”, afirmó.

El vocero aclaró que los recursos deberán ser devueltos por las EPS y llamó la atención sobre el represamiento que, según la organización, continúa en las entidades intervenidas.

Por eso, pidió a los siete interventores priorizar la atención de los pacientes y avanzar en los servicios que todavía están pendientes.

“Si los siete interventores no se ponen la camiseta por la salud y por la vida, probablemente vamos a tener serios problemas con el plan de choque”, advirtió Silva.

Desde la Asociación de Pacientes insistieron en que la atención debe ser garantizada para quienes requieren servicios médicos y recordaron que “la salud no es un milagro ni un favor, es un derecho fundamental”.