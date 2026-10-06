Teatro Adolfo Mejía presenta seis propuestas culturales durante octubre

La agenda cultural de Cartagena tendrá una programación especial durante octubre en el Teatro Adolfo Mejía, con seis propuestas artísticas seleccionadas a través de la Convocatoria Pública Temporada TAM 2026, coordinada por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

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La programación comenzará del 9 al 11 de octubre con la XIII edición del Festival Internacional de Guitarra de Cartagena, que reunirá diferentes expresiones de la guitarra clásica y músicas del mundo. La boletería para estos conciertos estará disponible a través de Tuboleta y Passline.

El martes 13 de octubre, a las 4:30 de la tarde, el Centro Cultural Jóvenes Para Jóvenes presentará La Cumbia de Delia, una obra del Ensamble Artístico CCJJ que aborda la memoria ancestral afrodescendiente a través de la figura de Delia Zapata Olivella. El evento tendrá entrada libre para toda la familia.

La música continuará el viernes 23 de octubre, a las 7:00 de la noche, con Vlacho en América, concierto de Edwin Parra que propone un recorrido por las polifonías del Caribe y las expresiones de la Cartagena festiva. El sábado 24, a las 8:00 de la noche, Freeday Band, de Tres Cuerdas, presentará un espectáculo en el que reinterpretará reconocidos éxitos con ritmos caribeños.

El teatro independiente llegará el jueves 29 de octubre, a las 6:30 de la tarde, con De la risa al llanto, de Caza Teatro, un montaje minimalista que aborda dinámicas sociales y afectivas relacionadas con la mujer.

Además, durante todo el mes, el Espacio Galería Museo del Teatro Adolfo Mejía tendrá entrada libre para la exposición Acoralados, del artista Harold Fuentes, una propuesta que invita a reflexionar sobre los ecosistemas marinos.