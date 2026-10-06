Envían a la cárcel a dos presuntos sicarios del Clan del Golfo en Magangué

Dos hombres señalados por las autoridades de desempeñarse presuntamente como sicarios al servicio del Clan del Golfo fueron capturados en Magangué, Bolívar, luego de un ataque con arma de fuego registrado en el barrio 2 de Noviembre.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los detenidos, conocidos con los alias de “Yeison” y “Gato”, se movilizaban en una motocicleta Honda de color negro cuando, según las primeras indagaciones, habrían atacado a un hombre que se encontraba en vía pública y posteriormente emprendieron la huida.

Tras recibir el reporte, unidades de la Policía activaron un plan candado para cerrar las posibles rutas de escape. Luego de una persecución, los uniformados lograron interceptar a los dos sospechosos, quienes también habrían sido señalados por integrantes de la comunidad como presuntos responsables del ataque.

Durante el procedimiento fueron incautados un revólver calibre 38, seis cartuchos percutidos, una motocicleta Honda de placas KMT-41C y dos teléfonos celulares. Los elementos quedaron a disposición de las autoridades como parte de la investigación.

Según la Policía, los capturados presuntamente harían parte del componente sicarial urbano del Clan del Golfo en Magangué. Además, registran tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos relacionados con concierto para delinquir agravado por extorsión, narcotráfico y secuestro extorsivo agravado.

La principal hipótesis apunta a que el ataque estaría relacionado con dinámicas criminales del municipio. De acuerdo con información obtenida por fuente humana, la víctima estaría presuntamente vinculada con la venta de estupefacientes y habría sido atacada por no acatar exigencias del grupo criminal. El hombre fue trasladado al Hospital La Divina Misericordia y permanece estable.