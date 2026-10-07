Sofitel Legend Santa Clara, entre los cinco mejores hoteles de Sudamérica

El Sofitel Legend Santa Clara Cartagena fue elegido como el quinto mejor hotel de Sudamérica en los Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2026, uno de los reconocimientos internacionales más destacados de la industria turística. La distinción fue otorgada a partir de las votaciones de los lectores de la prestigiosa revista.

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El reconocimiento destaca la experiencia ofrecida por el hotel, ubicado en el corazón de la Ciudad Amurallada, donde funciona en las instalaciones del antiguo Convento de Santa Clara de Asís, construido en el siglo XVII.

La propiedad combina elementos de su arquitectura histórica con una propuesta contemporánea de alojamiento, gastronomía y bienestar. Sus patios, claustros y jardines hacen parte de una experiencia que busca integrar el patrimonio de Cartagena con la hospitalidad francesa característica de la marca Sofitel.

Para el hotel, el resultado tiene un significado especial al surgir de la valoración directa de los viajeros que participaron en los premios. La organización destacó que el quinto lugar refleja la relación construida entre los huéspedes, la propiedad y el destino.

El reconocimiento también pone en escena a Cartagena como parte de la experiencia turística. La Ciudad Amurallada, sus murallas, plazas, arquitectura, gastronomía y expresiones culturales complementan la propuesta del hotel y hacen parte de los elementos que atraen a visitantes nacionales e internacionales.

Jean-Christophe Martinez, gerente general de Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, señaló que el reconocimiento representa una celebración para todo el equipo del hotel y destacó que la distinción proviene de la experiencia de los huéspedes.