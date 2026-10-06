Alcaldía de Cartagena respaldará al caricaturista RoberArt con capital semilla

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció su respaldo al artista y caricaturista Rober Lascarro, conocido en redes sociales como RoberArt, quien durante años ha desarrollado su trabajo en el Centro Histórico y diferentes zonas turísticas de la ciudad.

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El anuncio se produjo luego de que el mandatario conociera la situación del joven artista, quien había enfrentado inconvenientes con autoridades mientras realizaba su actividad. Turbay manifestó su intención de acompañarlo para que pueda continuar desarrollando su talento y generando ingresos a través del arte.

“En Cartagena tenemos mucho talento que merece ser apoyado. A mí me interesa impulsar a quienes, desde su creatividad, construyen ciudad y encuentran en el arte una forma digna de salir adelante”, señaló el alcalde.

Como parte del respaldo institucional, la Administración Distrital anunció la entrega de capital semilla y un proceso de acompañamiento orientado a fortalecer la actividad artística de Lascarro y generar mejores condiciones para el desarrollo de su trabajo.

Rober Lascarro, quien anteriormente se desempeñaba como barbero y posteriormente decidió dedicarse al dibujo y la pintura, agradeció el respaldo y destacó la importancia de que las instituciones reconozcan el valor del arte desarrollado en espacios públicos.

El acompañamiento también contempla la participación del caricaturista en actividades culturales de Cartagena, así como jornadas en colegios públicos para acercar el arte a niños y jóvenes. Además, podrá hacer parte de eventos sociales y culturales en los que tendrá la oportunidad de presentar su trabajo.fOTO