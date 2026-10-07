Unicartagena celebró 199 años de historia y dio el primer paso hacia su Bicentenario

A un año de alcanzar dos siglos de historia, la Universidad de Cartagena celebró este 6 de octubre su aniversario 199, una conmemoración que marcó la entrada a la antesala de su Bicentenario y reunió a estudiantes, docentes, administrativos, egresados, autoridades, medios de comunicación y aliados alrededor del legado de una institución que desde 1827 ha hecho de la educación pública un motor de transformación para Cartagena, Bolívar, el Caribe y el país.

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Los tradicionales Claustro de San Agustín y Teatro Adolfo Mejía fueron escenario de los principales momentos de la jornada conmemorativa, que conjugó memoria, tradición y reconocimientos. Como ha ocurrido históricamente en su aniversario, la celebración permitió volver sobre el camino recorrido y, esta vez, comenzar a mirar de manera especial hacia el 6 de octubre de 2027, cuando la Universidad de Cartagena cumplirá 200 años.

“Es una responsabilidad enorme y también un gran logro estar hoy aquí, cuando esta muralla educativa está cumpliendo 199 años. Es una institución con una tradición supremamente importante en el Caribe colombiano y a nivel nacional. Hoy nos preparamos para honrarla y darle las gracias porque, a pesar de las dificultades, siempre ha tenido su norte en donde realmente importa: en la gente y en el territorio”, expresó el rector Willian Malkun Castillejo.

Para Malkun Castillejo, la llegada al Bicentenario también representa la continuidad de una misión que ha acompañado a la institución desde su nacimiento: hacer del conocimiento una herramienta para ampliar las oportunidades. “La Universidad, cuando nace, nace como una esperanza para esos jóvenes que ya no tenían que ir a Bogotá para estudiar. Esa visión de poder generar una movilidad social duradera es la que realmente ha impactado a la Universidad en estos casi 200 años. Miles de egresados han desempeñado papeles importantes en el Caribe colombiano y a nivel nacional”, destacó.

Años construyendo salud y sociedad reciben un gran reconocimiento

Galo Viana / Camilo Bustamante Ampliar Galo Viana / Camilo Bustamante Cerrar

El gerente de Mutual Ser, Galo Viana, recibió la Orden Rafael Núñez al Egresado de la Universidad de Cartagena, una distinción que reconoce sus aportes al desarrollo local y nacional. Un reconocimiento a una trayectoria dedicada a construir salud, generar oportunidades y aportar al bienestar de la sociedad.

Una celebración entre la memoria y el futuro

La jornada inició con una ofrenda floral en homenaje a los fundadores, el Libertador Simón Bolívar y el general Francisco de Paula Santander, como uno de los actos tradicionales con los que la comunidad universitaria rindió homenaje a la historia de la institución.

Durante el acto, Deibar Hurtado Herrera, rector de la Universidad del Cauca, entregó a Willian Malkun una réplica del acta fundacional de esa institución y un pergamino, como expresión de los vínculos que unen a ambas universidades, las dos instituciones públicas de educación superior más antiguas del país, y en cumplimiento de uno de los compromisos de la Comisión de Universidades Bicentenarias.

Estos actos hicieron parte de una celebración concebida para recordar los 199 años transcurridos desde la fundación de la Unicartagena, reafirmar el papel que la institución mantiene en la formación de generaciones, y renovar su compromiso con los desafíos educativos, científicos, sociales y culturales de la región.

Unicartagena reconoció los aportes de Yamil Arana

Uno de los momentos centrales de la conmemoración fue la ceremonia de entrega de reconocimientos al mérito, en la que exaltaron a personalidades e instituciones cuyos aportes han incidido en el desarrollo de la sociedad.

Entre los principales reconocidos estuvo el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, quien recibió la Orden al Mérito José Joaquín Gómez, máxima distinción que entrega la Universidad de Cartagena, la cual se le otorgó por su trayectoria de servicio público, la incidencia de su gestión en el desarrollo social y territorial de Bolívar y el vínculo que la Gobernación ha mantenido con el alma mater.

“No tengo un título como egresado de esta Universidad, pero la quiero más que un egresado. Es la Universidad que nos hace sentir orgullosos, la que cuando salimos de Bolívar nos representa y nosotros representamos; una Universidad con mucha tradición, que protegemos, cuidamos, valoramos y en la que invertimos”, expresó el gobernador de Bolívar.

Arana Padauí destacó también la construcción de la nueva sede de la Universidad de Cartagena en los Montes de María, una apuesta que, según explicó, busca traducir la reivindicación social del territorio en oportunidades concretas de acceso a la educación superior. La sede proyecta iniciar con capacidad para 4.000 estudiantes y tendrá énfasis en áreas como tecnología, desarrollo de software, innovación y agroindustria. El Gobernador señaló que la Gobernación de Bolívar destinará 86.000 millones de pesos al proyecto.

La Orden José Joaquín Gómez también fue entregada al arquitecto Alberto Samudio Trallero, como reconocimiento a más de cinco décadas dedicadas a la conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de Cartagena y Colombia.

Asimismo, recibió esta distinción la Escuela Normal Superior Montes de María, de San Juan Nepomuceno, por más de seis décadas dedicadas a la formación de maestros, su contribución a la educación regional y su trabajo alrededor de la construcción de paz, la reconciliación y el fortalecimiento del tejido social en los Montes de María.

La celebración también fue escenario para la entrega de la Orden al Mérito Rafael Núñez, reconocimiento con el que se exalta a egresados que, después de su paso por las aulas de la institución, han contribuido desde sus campos profesionales al desarrollo de la sociedad. En esta oportunidad se le otorgó a Galo Viana Muñoz y James Pérez Morón, cuyas trayectorias fueron reconocidas .

La excelencia de los estudiantes también fue protagonista

La mirada hacia el Bicentenario también estuvo puesta en las nuevas generaciones. Durante la ceremonia, la Universidad reconoció a 23 estudiantes que se destacaron en las pruebas Saber Pro, al alcanzar resultados superiores al promedio desde sus respectivas áreas de conocimiento y formación. Entre los resultados, sobresalió especialmente el programa Profesional Universitario en Lenguas Extranjeras, que obtuvo el mayor desempeño entre los programas reconocidos.

Con la conmemoración de sus 199 años, la Universidad de Cartagena inició así el último tramo hacia una fecha inédita en su historia. El próximo 6 de octubre de 2027, la institución llegará a sus 200 años, después de dos siglos formando generaciones y construyendo conocimiento desde el Caribe colombiano.

“Hoy inicia esa cuenta regresiva con miras al Bicentenario del próximo año. Todas las apuestas que hemos hecho van en ese sentido: estar preparados para recibir el Bicentenario de la Universidad y, sobre todo, proyectar su futuro en la región”, señaló el rector Willian Malkun Castillejo.