Mujer murió tras ser atacada con machete en Villanueva; señalan a su hijo como presunto agresor

Un hecho de violencia registrado durante la mañana de este martes, 6 de octubre, en el municipio de Villanueva, Bolívar, terminó con la muerte de una mujer que habría sido atacada con un arma cortopunzante, tipo machete, en el barrio Miraflores, sector La Cubita.

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De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, la víctima fue identificada como Juliana Lambis de Morales, quien habría resultado gravemente herida durante la agresión. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada a un centro asistencial en Cartagena, donde recibió atención médica.

Según el reporte inicial, durante el mismo episodio también resultó lesionado un hombre de 49 años, quien habría sido atacado con el mismo elemento en diferentes partes del cuerpo. Ambos recibieron atención médica.

El señalado agresor sería hijo de la víctima

Las autoridades señalan como presunto responsable a un hombre identificado como Daniel Enrique Castro Lambis, quien sería hijo de la mujer. De acuerdo con la información preliminar, habría utilizado un machete para atacar a las dos personas.

El reporte señala que el hombre presuntamente se encontraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas al momento de los hechos. Sin embargo, esta circunstancia deberá ser establecida mediante las respectivas verificaciones de las autoridades y no constituye por sí sola una conclusión sobre su estado al momento de la agresión.

Tras el ataque, el señalado responsable quedó identificado y a disposición de las autoridades para el proceso de judicialización correspondiente.

Posteriormente, se conoció el fallecimiento de Juliana Lambis, pese a la atención médica recibida debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer con precisión qué ocurrió antes y durante la agresión, así como las circunstancias que desencadenaron el ataque ocurrido en el sector La Cubita.