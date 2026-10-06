DAIEN presenta ‘SUNSET’, una colaboración con FatmanDJ desde Cartagena
El artista cartagenero inicia una nueva etapa musical con una canción producida por Cristian The Producer y acompañada de una propuesta audiovisual
Desde Cartagena, DAIEN continúa consolidando su camino en la música con el lanzamiento de “SUNSET”, una colaboración junto a FatmanDJ que representa un nuevo capítulo dentro de su proceso artístico.
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Luego de presentar diferentes canciones con las que ha explorado su sonido y mostrado distintas facetas, el artista apuesta ahora por una producción de esencia fresca, concebida para acompañar momentos cotidianos y especiales, como un viaje, una tarde entre amigos, una salida o simplemente disfrutar del presente.
La canción nació de la conexión entre DAIEN y FatmanDJ y cuenta con la producción musical de Cristian The Producer, quien estuvo a cargo de construir el sonido que acompaña esta nueva propuesta.
El lanzamiento también cuenta con una pieza audiovisual realizada por Camilo Puello, de 99ceroochofilms, quien llevó el concepto de “SUNSET” a una propuesta visual que busca complementar la identidad de la canción.
Para DAIEN, este lanzamiento representa un paso más dentro de un proceso que ha venido construyendo a través del trabajo y la exploración de diferentes sonidos. El artista continúa desarrollando nuevos proyectos con la intención de ampliar el alcance de su música y conectar con públicos dentro y fuera de Colombia.