Poeta cartagenera Martha Amor Olaya gana concurso de poesía feminista ‘Voces de libertad’

La escritora y poeta cartagenera Martha Amor Olaya obtuvo el primer lugar en la segunda edición del concurso de poesía feminista “Voces de libertad”, organizado por Vives Red Verde y Causa Justa por el Aborto. La ceremonia de premiación se realizó el pasado 3 de octubre en Villavicencio.

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Olaya fue reconocida por su poema “Ni media cana”, seleccionado de manera unánime por el jurado, integrado por Laura Isabel Ramos Velásquez, poeta, narradora y magíster en Ciencias Biológicas; Alejandra Toro Pulgarín, psicóloga y magíster en Intervención y Mediación Familiar; y Fernanda Sternberg, educadora sexual, enfermera y estudiante de Psicología.

El concurso nació en el marco de la conmemoración del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, que se conmemora cada 28 de septiembre, y busca promover la creatividad poética, la vocería y la oratoria como herramientas de expresión frente a discursos fundamentalistas y para visibilizar las luchas relacionadas con la autonomía reproductiva.

El segundo lugar fue para el poema “¿Soy buena mujer?”, mientras que “¿Mía la decisión?” obtuvo el tercer puesto. Las tres autoras recibieron un incentivo económico y un diploma con mención honorífica.

Para participar, las concursantes debían presentar un poema inédito, tanto en versión escrita como declamada, relacionado con temas como el feminismo, los derechos de las mujeres, las mujeres en la historia y la violencia de género.

“Ni media cana” aborda, desde la voz de una madre, experiencias relacionadas con la maternidad, la autonomía, las decisiones sobre la vida reproductiva y las dificultades asociadas a los vínculos familiares y sociales.