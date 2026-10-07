Plan Avispa intensifica controles de seguridad dentro de los buses en Cartagena

La Policía desplegó grupos de reacción en diferentes rutas de transporte público para realizar registros preventivos y acompañar a los pasajeros durante sus trayectos.

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La Policía Nacional intensificó el despliegue del Plan Avispa en las rutas de transporte público de Cartagena, con el propósito de prevenir hechos delictivos y brindar mayor seguridad a los ciudadanos que diariamente utilizan los buses interbarriales.

Como parte de la estrategia, uniformados realizan registros preventivos a pasajeros y vehículos, verificaciones de antecedentes y controles de seguridad durante los recorridos. Los operativos buscan anticiparse a posibles hechos delictivos y fortalecer la presencia policial en espacios de alta circulación de ciudadanos.

La institución señaló que estos procedimientos también pretenden generar un mayor acercamiento con la comunidad, por lo que los pasajeros han comenzado a encontrar a los uniformados a bordo de los buses, acompañando sus desplazamientos y atendiendo cualquier situación que pueda afectar su seguridad.

Los controles fueron reforzados durante la semana de receso escolar, periodo en el que Cartagena registra un incremento de población flotante. Según la Policía, también se han fortalecido los dispositivos en las principales vías y sectores estratégicos de la ciudad.

El despliegue incluye además acciones investigativas y operativas, entre ellas diligencias de registro y allanamiento dirigidas a afectar estructuras y actores delincuenciales.

La Policía Metropolitana de Cartagena indicó que el Plan Avispa continuará desarrollándose en diferentes rutas y corredores de transporte público, con grupos de reacción y unidades desplegadas para responder ante situaciones que puedan poner en riesgo a pasajeros y conductores.

Con esta estrategia, la institución busca mantener una presencia permanente en los recorridos de transporte público y reforzar las labores de prevención y control durante una temporada de mayor movilidad en la ciudad.