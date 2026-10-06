Reconstrucción de Manizales y municipios afectados por terremoto en Caldas sería de $ 4,5 billones

Manizales

Los gremios en Manizales y Caldas afirman que el precio de la reconstrucción de la ciudad y municipios afectados por el terremoto asciende a $ 4.5 billones.

En recientes mesas de trabajo, los gremios y autoridades en Manizales y Caldas, indicaron que el valor de la reconstrucción será de $ 4,5 billones, pese a que en un principio habían estimado 1,4 billones de pesos, ahora la cifra creció a medida que se descubren nuevas afectaciones. El gobernador Henry Gutiérrez, solicita al gobierno nacional recursos para arrancar esta etapa.

“Estamos esperando $ 64.000 millones del FONPET para el mismo propósito en infraestructura educativa que quedó, seriamente, afectada. Solicitamos al gobierno nacional que liberen otros recursos del fondo para reconstruir Caldas. Aunque han girado alrededor de $ 3.990 millones para subsidios de arrendamiento; $ 2.000 para Manizales y el restante para el departamento”.

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El gobierno departamental realizó un ajuste presupuestal para contar, inicialmente, con $ 20.000 millones destinados a subsidios de arrendamiento y banco de materiales.

Además, están esperando la aprobación de la asamblea de un empréstito de $ 100.000 millones hacia la reconstrucción de viviendas, hospitales y estaciones de bomberos.

Por otra parte, del FOMAG recibieron $ 19.000 millones que se ejecutan en más de 400 infraestructuras educativas y solicitan la liberación de $ 116.000 millones del FONPET para la recuperación del departamento.