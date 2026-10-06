Preocupación por nuevo reporte de una menor desaparecida en el Catatumbo

Norte de Santander.

La preocupación aumenta en El Tarra, Norte de Santander, luego de que la administración municipal y la Comisaría de Familia emitieran una nueva alerta por la desaparición de una menor de edad.

Se trata de una adolescente de 13 años, de quien no se tiene información desde la mañana del 5 de octubre.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la comunidad para establecer su paradero y pidieron reportar cualquier información que pueda contribuir a encontrarla.

El caso se conoce apenas días después de la alerta emitida por la desaparición de otras dos menores de 15 y 16 años, reportadas como desaparecidas desde el pasado 29 de septiembre. Hasta el momento, no se ha establecido ninguna relación entre los casos.

Desde la administración municipal reiteraron el llamado a la comunidad para entregar información directamente a las autoridades y evitar la circulación de datos no verificados.

Quienes tengan información sobre la adolescente pueden comunicarse a los números 3145105605 y 3107722541.