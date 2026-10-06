Capturan pareja por muerte a adulto mayor en Ocaña

Pareja fue enviada a la cárcel por caso de fleteo en Ocaña / Foto Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Ricardo José Lindado Mazo, Jesús Hernán Nova Sandoval e Indira Marcela Duarte Palmera por su presunta participación en un hurto mediante la modalidad de fleteo, en el que fue asesinado un adulto mayor, en hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2025 en el mercado público de Ocaña, Norte de Santander.

Según la investigación, las víctimas habían retirado 190 millones de pesos de una entidad bancaria y posteriormente se dirigieron a un establecimiento comercial del mercado público, donde fueron interceptadas por dos motocicletas.

Durante el ataque, la víctima de 84 años murió tras recibir varios impactos de arma de fuego, mientras que la otra persona que lo acompañaba resultó gravemente herida.

Actividades de policía judicial, con apoyo de la Sijín de la Policía Nacional, como la revisión de cámaras de seguridad, así como el análisis de un celular abandonado en el lugar de los hechos, permitieron identificar e individualizar a los presuntos responsables.

En el desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte agravado de armas de fuego o municiones, y hurto calificado y agravado tentado.

Los procesados fueron capturados en Valledupar y Aguachica (Cesar).