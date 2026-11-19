La diputada del Magdalena Mallath Martínez denunció amenazas luego de que su vivienda, ubicada en el municipio de Fundación, fuera encontrada con un mensaje intimidante pintado en el portón de acceso.

El hecho generó preocupación entre los vecinos del sector y motivó la presencia de uniformados de la Policía. La situación también ha despertado interrogantes sobre las circunstancias en las que apareció el mensaje y quiénes estarían detrás de estas intimidaciones.

Mallath Martínez fue alcaldesa de Fundación y su nombre ha sido mencionado en conversaciones sobre el panorama político local de cara a las elecciones de 2027. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido ninguna relación entre las amenazas denunciadas y su actividad política.

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Pronunciamiento de la Gobernación

A través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, la Gobernación del Magdalena expresó su solidaridad y respaldo a la diputada y confirmó que activó una Ruta de Atención y Acompañamiento para brindarle apoyo institucional y articular acciones orientadas a su protección.

La dependencia rechazó cualquier forma de violencia contra las mujeres y los actos que busquen intimidarlas o limitar su participación en espacios de representación y toma de decisiones.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes y garanticen la seguridad de Mallath Martínez y su familia.

La gobernadora Margarita Guerra reiteró el compromiso de la administración departamental con la protección de los derechos de las mujeres y la garantía de una vida libre de violencias.