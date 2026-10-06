Recordando a Víctor Hugo Ayala: entrevistas con Julio Sánchez Cristo y su paso por la radio

Desde muy temprano, Caracol Radio contó la triste noticia del fallecimiento de Víctor Hugo Ayala y recordó la vida del artista a través de archivos y de las entrevistas que concedió a lo largo de los años, con Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W.

Entre los archivos sonoros, Ayala habló de sus primeros pasos, sus referentes musicales, sus grandes amistades y su relación con la radio.

Reviva las entrevistas de Julio Sánchez Cristo con Víctor Hugo Ayala

“La radio siempre estuvo presente en mi vida”

Víctor Hugo Ayala nació en 1934 y desde muy joven descubrió que su voz podía convertirse en su principal herramienta para abrirse camino en la música.