Recordando a Víctor Hugo Ayala: entrevistas con Julio Sánchez Cristo y su paso por la radio
Escuche las entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo al maestro Víctor Hugo Ayala
Desde muy temprano, Caracol Radio contó la triste noticia del fallecimiento de Víctor Hugo Ayala y recordó la vida del artista a través de archivos y de las entrevistas que concedió a lo largo de los años, con Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W.
Entre los archivos sonoros, Ayala habló de sus primeros pasos, sus referentes musicales, sus grandes amistades y su relación con la radio.
Reviva las entrevistas de Julio Sánchez Cristo con Víctor Hugo Ayala
“La radio siempre estuvo presente en mi vida”
Víctor Hugo Ayala nació en 1934 y desde muy joven descubrió que su voz podía convertirse en su principal herramienta para abrirse camino en la música.
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...