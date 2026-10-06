La mayoría de los menores reportados como desaparecidos en Medellín fueron encontrados con vida. Foto: Ruta Urgente de Búsqueda de Medellín.

Medellín, Antioquia

La mayoría de los menores de edad reportados como desaparecidos en Medellín durante los últimos años han sido encontrados con vida, según el seguimiento realizado por la Ruta Urgente de Búsqueda del Distrito.

Desde enero de 2024, hasta septiembre de 2026, un total de 1.498 personas con edad identificada fueron reportadas en esta ruta. De ellas, 538 eran menores de 18 años, lo que representa aproximadamente uno de cada tres casos.

De los 538 menores reportados, 504 fueron localizados con vida, ocho fueron encontrados sin vida y 26 continúan en Ruta de Búsqueda. Las autoridades también identificaron que 124 casos tenían registrada la modalidad de desaparición voluntaria.

El seguimiento de los casos ha permitido identificar situaciones en las que algunos adolescentes se ausentan inicialmente de manera voluntaria, pero posteriormente se pierde el contacto con ellos. Por esta razón, la Alcaldía de Medellín insiste en que una ausencia voluntaria no debe ser normalizada cuando se trata de un menor de edad.

“Nos preocupa especialmente la situación de nuestras niñas, niños y adolescentes: en algunos casos, estas ausencias pueden estar relacionadas con situaciones como violencia intrafamiliar”, señaló Carlos Alberto Arcila Valencia, secretario de Paz y Derechos Humanos.

Adolescentes concentran la mayoría de los reportes

La cifra de los menores reportados como desaparecidos 474 tenían entre 12 y 17 años. Una cifra que pone el foco la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y acompañamiento para ellos y sus familias. La Ruta Urgente de Búsqueda ha identificado periodos en los que aumenta la frecuencia de estas ausencias, especialmente alrededor de las fechas de entrega de notas o resultados académicos.

Ante estas situaciones, las autoridades hacen un llamado a las familias y a la ciudadanía para actuar rápidamente: “Ante cualquier situación en la que se desconozca el paradero de un menor o se pierda el contacto con él, se debe reportar de manera inmediata a través de la línea 123”, enfatizó Arcila Valencia.

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En el periodo comprendido entre enero de 2024 y septiembre de 2026, la estrategia registró 1.255 personas localizadas con vida, mientras que 58 fueron encontradas sin vida y 170 continúan en la Ruta de Búsqueda. Además, el Distrito priorizó 18 casos registrados en la base de datos bajo las modalidades de desaparición forzada o involuntaria.