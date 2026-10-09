Estudio reveló que los taxistas dejaron de percibir $1.3 millones mensuales en los últimos 9 años

Medellín

Un macroestudio que se realizó durante 6 meses en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, logró evidenciar los cambios económicos que ha tenido el gremio de los taxistas en los últimos 9 años, cuando comenzó el auge de las plataformas digitales y las nuevas maneras de movilizarse.

El análisis incluyó 27.977 encuestas efectivas en las principales ciudades del país, incluyendo 2.401 entrevistas dirigidas específicamente a propietarios y conductores de taxi.

El panorama de Medellín

Para la capital antioqueña, este estudio adelantado por Datexco indica que un propietario de taxi en Medellín habría dejado de recibir aproximadamente $150 millones durante nueve años, equivalentes a $1,3 millón mensual en promedio.

Según explicó William Mejía, quien lideró el análisis técnico, “en la ciudad de Medellín la industria del taxi ha perdido entre 1.2 y 1.6 millones de pesos mensuales, lo que conduce a una pérdida acumulada para propietarios de taxis de 150 millones de pesos por cada vehículo”.

Agregó el experto que para el propietario conductor estas cifras se elevan a $174 millones; es un promedio cercano a los $1,6 millones mensuales, mientras que los conductores registran una pérdida estimada de $120 millones, aproximadamente $1,2 millones mensuales.

Según indicó William Mejía, para el gremio en Medellín, el desafío pasa por recuperar condiciones que permitan que el taxi siga siendo una actividad viable para quienes han invertido en este tipo de vehículos.

Se debe tener presente que la actividad debe generar los ingresos que permitan cumplir con las obligaciones propias del servicio, lo cual depende del uso diario de los pasajeros.

No solo se afecta a los propietarios.

El descenso en el ingreso de recursos corresponde a los dineros que logran los propietarios, pero especialmente a lo que devengan los trabajadores, que son los conductores de un vehículo que no es propio, cuyo sustento depende directamente de la actividad.

Discusión sobre las plataformas

En medio del panorama, continúa la discusión sobre las plataformas digitales, la sostenibilidad del empleo y del patrimonio de las familias que dependen del transporte público individual.

Indicó que se requiere que las diferentes modalidades compitan bajo reglas claras.

Características del estudio

Las encuestas que se practicaron durante seis meses se adelantaron en puntos de alta concentración de taxistas, como terminales, aeropuertos, hospitales, hoteles y empresas afiliadoras de las principales ciudades del país.

El objetivo fue identificar los cambios en la movilidad y su impacto económico sobre el sector.

Cifra acumulada

El macroestudio de Datexco muestra que, durante los más recientes años, el costo para los taxistas y los recursos que han dejado de percibir ascienden a $7,5 billones, y demuestra una transformación profunda para este gremio.