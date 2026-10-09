Procuraduría formuló cargos a concejal de Sabaneta porque habría acusado a funcionario de robar

Sabaneta, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el concejal de Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá, Iván Alonso Montoya Urrego, por presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con el organismo de control, los hechos habrían ocurrido durante una sesión de la corporación en 2025, cuando el cabildante presuntamente se habría referido de manera irrespetuosa a un servidor público del municipio. Al parecer, sus declaraciones insinuaban que el funcionario se apropiaba del dinero que recibía por su trabajo y que incumplía las responsabilidades propias de su cargo.

Por estos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta disciplinaria como grave, a título de dolo.

Otras investigaciones

En 2023, la Procuraduría General de la Nación también abrió un proceso contra Iván Alonso Montoya, exalcalde de Sabaneta.

En su momento, el Ministerio Público señaló que formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades en la disposición de los derechos que tenía este municipio en el lote Tulio Ospina, el cual fue cedido por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).