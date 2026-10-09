Federico Gutiérrez no tendrá que retractarse de decirle “jefe de banda” a Daniel Quintero. Imagen de referencia. Juez: Getty Images / Fico Gutiérrez - Daniel Quintero: Colprensa.

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no tendrá que retractarse de las publicaciones que hizo en la red social X contra el exmandatario Daniel Quintero Calle, luego de que un juez de segunda instancia confirmara el fallo que negó la tutela presentada por el exalcalde por presuntas vulneraciones a sus derechos al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia.

La decisión fue adoptada el 6 de octubre de 2026 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, que confirmó la sentencia emitida el 7 de septiembre por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de la capital.

¿Por qué el juez negó la tutela de Daniel Quintero?

En la decisión, el despacho señaló que Quintero no acreditó haber solicitado previamente una rectificación a Federico Gutiérrez por las publicaciones que cuestionaba. También consideró que los mensajes se enmarcaban en el contexto de la confrontación política y que no divulgaban información de la vida íntima o privada del exalcalde ni de su familia.

El juzgado sostuvo que, si Quintero considera que los señalamientos constituyen conductas delictivas, puede acudir a los mecanismos judiciales ordinarios. En el fallo también se mencionó que la Fiscalía General de la Nación conoce el asunto y debe determinar si hubo conductas punibles.

La providencia concluyó que no se acreditó una vulneración de los derechos fundamentales invocados y, por esa razón, confirmó la decisión de primera instancia.

Quintero pide revisión a la Corte Constitucional

Tras la decisión, Daniel Quintero cuestionó el resultado y pidió que la Corte Constitucional seleccione el expediente para una eventual revisión.

En un pronunciamiento público, el exalcalde manifestó que esperaba un estudio de fondo sobre los señalamientos de Gutiérrez y advirtió sobre los riesgos que, según él, esas declaraciones representan para su familia.

La sentencia ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, un trámite que no significa que el alto tribunal necesariamente vaya a seleccionarlo.