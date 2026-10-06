Adulta mayor murió por el aparente exceso de velocidad de un motociclista en el sur de Ibagué. Foto: suministrada.

Ibagué

El exceso de velocidad y la aparente falta de precaución por parte de un motociclista terminó por segar la vida de una adulta mayor en el sector de Multifamiliares de El Tejar, en el sur de Ibagué. Se trató de Elsy Valencia, de 69 años, quien murió la noche de este lunes 5 de octubre tras verse involucrada en un siniestro vial registrado en la calle 21 #36-140 Sur.

De acuerdo con el reporte, en el hecho estuvo involucrada una motocicleta de placas LVB73F, de servicio particular, conducida por un hombre de 27 años, quien resultó lesionado y fue trasladado a la Clínica Asotrauma para recibir atención médica.La víctima falleció en el lugar como consecuencia del siniestro.

El equipo de Criminalística de la Secretaría de Movilidad realizó el levantamiento y los actos urgentes correspondientes, mientras se adelantan las actuaciones necesarias para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho. Como hipótesis preliminar, se estableció la posible falta de atención a la presencia de peatones en la vía.

“Desde la Secretaría de Movilidad se hace un llamado urgente a todos los conductores: en las vías no hay espacio para las distracciones. Es fundamental mantener la atención permanente, reducir la velocidad y anticiparse a la presencia de peatones, especialmente en sectores donde existe alta circulación de personas”, pidió el secretario de Movilidad, Camilo Martínez.

Por último, hizo un llamado a las familias para acompañar y orientar a los adultos mayores, quienes pueden encontrarse en una condición de mayor vulnerabilidad al momento de cruzar una vía.