Cúcuta será sede de la II Cumbre Internacional del Agua del Gran Santander

Páramo del Almorzadero, ecosistema que surte de recurso hídrico a municipios de Santander, Norte de Santander y Boyacá. / Foto: Archivo. ( Foto: Jhon Barros. )

Cúcuta

La biblioteca pública Julio Pérez Ferrero fue el epicentro del lanzamiento de la II Cumbre Internacional del Agua del Gran Santander. Espacio que tendrá lugar en Cúcuta los días 15 y 16 de octubre.

En esta segunda edición las autoridades de los departamentos de Santander, Norte de Santander y la zona de frontera, se unen bajo el lema “Agua, Eco Frontera y Paz Territorial: Colaboración para cuencas transfronterizas sostenibles”.

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Agua, frontera y paz territorial

En la II Cumbre Internacional del Agua del Gran Santander se plantea una visión integral del agua, entendida no solo como un recurso natural, sino como un elemento fundamental para la vida, el desarrollo, la competitividad y la sostenibilidad del territorio.

De acuerdo con la gobernación de Norte de Santander, esta cumbre es “un espacio para dialogar, construir alianzas y unir esfuerzos alrededor de un propósito común: trabajar por cuencas transfronterizas sostenibles y por un futuro en el que el agua sea sinónimo de bienestar, oportunidades y paz territorial de los Santanderes”.