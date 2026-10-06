Bomberos de Envigado anuncia procedimiento interno tras audios que mencionan a su comandante

Envigado, Antioquia

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado anunció un procedimiento interno para recopilar información relacionada con las presuntas conversaciones en las que aparece mencionado su comandante y representante legal, Luis Bernardo Morales, en medio del escándalo que también derivó en la salida del director nacional de Bomberos, Germán Andrés Miranda Montenegro.

La decisión fue comunicada por el Consejo de Oficiales, luego de que se conocieran públicamente los audios. La institución aseguró que asumió la responsabilidad de colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos, preservar su integridad institucional y garantizar la continuidad del servicio a la comunidad.

Bomberos de Envigado dice que no encubrirá ni prejuzgará

El Consejo de Oficiales ordenó recopilar de inmediato la información relacionada con los hechos para ponerla a disposición de las autoridades competentes que la requieran, respetando las garantías del debido proceso.

“Nuestra posición es clara, no vamos a atacar, no vamos a encubrir, de igual forma, no vamos a prejuzgar. Con toda determinación vamos a esclarecer, colaborar y corregir aquello que corresponda”.

La institución señaló que las responsabilidades individuales, en caso de existir, deberán ser determinadas por las autoridades competentes. También indicó que asumirá las decisiones y medidas que correspondan una vez se establezcan los hechos.

Bomberos asegura que no tiene requerimientos de autoridades

En el comunicado, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado manifestó que, de manera preliminar, no ha recibido requerimientos de ninguna autoridad relacionados con sus actuaciones públicas.

La institución también reiteró que su compromiso inmediato es con la verdad, la transparencia y la integridad institucional, al tiempo que aseguró que continuará prestando el servicio a la comunidad de Envigado con responsabilidad y profesionalismo.

El pronunciamiento se conoce en medio de las investigaciones y cuestionamientos generados por los audios en los que presuntamente participan Germán Miranda y Luis Bernardo Morales. Las eventuales responsabilidades por los hechos mencionados deberán ser establecidas por las autoridades competentes.