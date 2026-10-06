Avianca explicó por qué aún no normaliza sus vuelos hacia Popayán

Crece la preocupación entre pasajeros y sectores económicos de Popayán por las dificultades de conectividad aérea, en medio de las afectaciones que se han presentado en las rutas hacia y desde la capital del Cauca.

Usuarios han expresado su inconformidad en redes sociales por cambios en sus itinerarios y cuestionan que Avianca aún no haya normalizado sus frecuencias, pese a que otras aerolíneas ya retomaron sus operaciones hacia la ciudad.

Estas son algunas de las denuncias y comentarios publicados por pasajeros en redes sociales:

¿Qué responde Avianca?

Frente a los reclamos, Avianca aseguró que las afectaciones en las rutas hacia Popayán obedecen exclusivamente al impacto generado por la actividad del volcán Puracé.

En su comunicado, la aerolínea explicó que “la emisión y el arrastre de ceniza continúan activos de forma intermitente en las zonas de aproximación y en el entorno del aeropuerto”.

Avianca también señaló que, en la aviación comercial, “la presencia de estas partículas en la atmósfera o en superficie representa un riesgo crítico a las turbinas”.

La compañía aclaró que la ruta no está suspendida ni cancelada de manera definitiva y aseguró que mantiene la comercialización de sus frecuencias.

Según Avianca, su intención es operar los vuelos hacia Popayán “bajo los más altos estándares de seguridad” y retomar las operaciones tan pronto las condiciones lo permitan.

¿Qué opciones tienen los pasajeros afectados?

La aerolínea informó que activó alternativas de reacomodación vía Cali para los pasajeros afectados. También ofrece cambios de fecha sin cobro de penalidad o el reembolso del 100 % del valor del tiquete.

La situación genera especial preocupación en el sector turístico y comercial de Popayán, debido a la semana de receso escolar, el puente festivo del 12 de octubre y la realización del Congreso Gastronómico de Popayán, programado entre el 22 y el 25 de octubre.

Avianca reiteró su compromiso con la conectividad de la capital del Cauca y aseguró que mantiene su intención de retomar los vuelos cuando las condiciones permitan una operación segura.